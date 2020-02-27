Трое сибиряков выбивали долг у девушки, прижигая ее тело током из розетки

Жители Бердска, двое мужчин (25 лет и 23 года) и 23-летняя подельница, обвиняются в вымогательстве с применением насилия.
«С октября по 13 ноября 2019 года злоумышленники под надуманным предлогом о якобы имевшемся долге вымогали у потерпевшей 160 тыс. рублей, угрожая ей избиением», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, обвиняемые неоднократно избивали 21-летнюю девушку, а также прижигали ее тело электрическим током из бытовой электросети.
Они «убедили» девушку ежедневно передавать им по 5 тыс. рублей, а также передать в будущем еще 60 тыс. рублей «с целью погашения вымышленного долга».
Обвиняемых отправили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.