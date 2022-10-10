Трое сотрудников Росгвардии из сибирского региона осуждены по делу о коррупции и хранении наркотиков

Первомайский районный суд Омска приговорил к различным срокам лишения свободы троих сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, признав их виновными в получении взяток и незаконном хранении наркотических средств, сообщает «Интерфакс».

«Согласно имеющимся материалам, в 2020 г. сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области (…) на систематической основе получали взятки с лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств», — говорится в сообщении официального представителя УФСБ России по региону Ирины Руснак.

По информации ведомства, фигуранты получали деньги за непривлечение наркоторговцев к уголовной ответственности.

Подельники были задержаны с поличным при получении взятки в октябре 2020 года.

В ходе обыска принадлежащего одному из них гаражного бокса сотрудники ФСБ обнаружили различные наркотические вещества — героин, марихуану, «соль».

Суд признал фигурантов виновными по ч. 5 ст. 290 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), а одного из них также по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере) и приговорил к 8, 9 и 10 годам колонии строгого режима со штрафом от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.