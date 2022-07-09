9 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Трое учащихся барнаульского техникума попали под суд за торговлю наркотиками

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела против троих учащихся одного из ссузов Барнаула по делу о торговле наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователь СУ СКР.
Следователь СУ СКР.
Анна Зайкова

Установлено, что с января по август 2021 года молодые люди в возрасте 17−18 лет по интернету договорились с неустановленными личностями о том, что будут сбывать синтетические наркотики, создавая «закладки», где конечный потребитель будет находить свой товар.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем „закладок“ на территории города Барнаула», — уточнили в ведомстве.

Довести преступный умысел до конца учащимся барнаульского техникума не удалось благодаря вмешательству полицейских.

Обвиняемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Их действия квалифицированы как незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета и покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за преступления в сфере оборота наркотиков наступает с 16 лет, а в отдельных случаях — с 14.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость