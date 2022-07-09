Трое учащихся барнаульского техникума попали под суд за торговлю наркотиками

Установлено, что с января по август 2021 года молодые люди в возрасте 17−18 лет по интернету договорились с неустановленными личностями о том, что будут сбывать синтетические наркотики, создавая «закладки», где конечный потребитель будет находить свой товар.
«Действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем „закладок“ на территории города Барнаула», — уточнили в ведомстве.
Довести преступный умысел до конца учащимся барнаульского техникума не удалось благодаря вмешательству полицейских.
Обвиняемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Их действия квалифицированы как незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета и покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.
В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за преступления в сфере оборота наркотиков наступает с 16 лет, а в отдельных случаях — с 14.