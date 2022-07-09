Трое учащихся барнаульского техникума попали под суд за торговлю наркотиками

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела против троих учащихся одного из ссузов Барнаула по делу о торговле наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что с января по август 2021 года молодые люди в возрасте 17−18 лет по интернету договорились с неустановленными личностями о том, что будут сбывать синтетические наркотики, создавая «закладки», где конечный потребитель будет находить свой товар.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем „закладок“ на территории города Барнаула», — уточнили в ведомстве.

Довести преступный умысел до конца учащимся барнаульского техникума не удалось благодаря вмешательству полицейских.

Обвиняемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Их действия квалифицированы как незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета и покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за преступления в сфере оборота наркотиков наступает с 16 лет, а в отдельных случаях — с 14.