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Происшествия

Трое жителей Алтая чуть не избили участкового до смерти

Жители Республики Алтай 3 сентября напали на участкового, который хотел их задержать. Они избили его, едва не убив. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Троих жителей Республики Алтай обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

Вечером 3 сентября участковый попытался задержать троих мужчин по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подозреваемые попробовали сбежать на машине, но участковый успел забрать ключ из замка зажигания.

Тогда мужчины напали на него.

Один ударил участкового по голове балонным ключом, который достал из багажника. Остальные повалили его на землю и начали избивать.

После этого подозреваемые забрали ключ и уехали с места преступления.

Оперативники быстро установили личности нападавших — мужчины были неоднократно судимы. При силовой поддержке бойцов Росгвардии следователи задержали фигурантов дела на территории республики. Суд заключил их под стражу.

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