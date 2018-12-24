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Происшествия
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Барнаульцы похитили с двигателей тепловозов деталей на 1,3 млн рублей

Троих барнаульцев задержали по подозрению в разоборудовании тепловозов, которые находятся на подъездных путях транспортного предприятия города. Сумма ущерба составила свыше 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.

Рельсы.
Рельсы.
СС0

В начале декабря в алтайское линейное управление поступило сообщение о двух хищениях комплектующих систем охлаждения двигателей с тепловозов.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники управления обнаружили следы протектора грузового автомобиля, на котором вывезли похищенное, и установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей Барнаула, один из которых на момент кражи работал в транспортном предприятии.

Установлено, что ночью во время дежурства работника злоумышленники похитили с тепловозов 66 секций радиаторов, вывезли их на арендованном автомобиле и сдали в пункт приема лома металлов. Вес похищенных деталей составил свыше 1 тонны.

Подозреваемые признали свою вину, но вернуть похищенное имущество не смогли. Цветной металл, который злоумышленники извлекли из радиаторов, уже переработали.

В отношении фигурантов возбудили два уголовных дела. Мужчинам грозит лишение свободы до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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