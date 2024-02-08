8 февраля
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Происшествия

Тройное убийство: расстрелянных пенсионерок нашли в частном доме. Подробности

В подмосковной деревне Свитино в частном доме нашли тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Внутри строения — беспорядок. Также похищены ценные вещи и деньги, телефон и автомобиль хозяйки, сообщила региональная прокуратура.

По информации «112», женщин убили еще 5 февраля. Тела обнаружили в мешках, сообщает РЕН ТВ.

Одна из убитых была гендиректором завода, производящего полимерную продукцию, указывает bfm.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Криминалисты работают на месте ЧП.

Ранее восстановили картину расстрела ночью 9 человек. Также неизвестные расстреляли четверых человек на дачном участке. ЧП случилось в Мирном (Якутия). Убиты две женщины и двое мужчин.

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