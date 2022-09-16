Труп человека в черном мешке нашли около трамвайных путей в Новосибирске

Очевидцы сообщают, что тело нашли около трамвайной линии. На место происшествия приехала следственная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
Ранее окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.
Тело человека в мешке обнаружили 15 сентября в Новосибирске около здания на Гусинобродском шоссе, 13.
Очевидцы сообщают, что тело нашли около трамвайной линии. На место происшествия приехала следственная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
Ранее окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.
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