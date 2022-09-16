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Происшествия

Труп человека в черном мешке нашли около трамвайных путей в Новосибирске

Тело человека в мешке обнаружили 15 сентября в Новосибирске около здания на Гусинобродском шоссе, 13.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Очевидцы сообщают, что тело нашли около трамвайной линии. На место происшествия приехала следственная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.

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