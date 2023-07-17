Труп мужчины заметили на улице в Бийске

Труп был прикрыт белой тканью. Свидетелями страшной картины стали пассажиры проходящих мимо трамваев и прохожие в районе "Приобья".

Как выяснилось, между 29-летним погибшим и 22-летним молодым человеком ночью произошел конфликт.

В какой-то момент завязалась драка, и парень несколько раз ударил 29-летнего бийчанина по голове. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Известно, что преступник уже был ранее судим. Его задержали.

Ранее в Барнауле на заросшем участке также обнаружили труп мужчины.