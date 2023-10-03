Труп с распоротым животом и отрезанной грудью обнаружили подростки в Барнауле. Что об этом известно

Накануне в Барнауле подростки нашли труп в заброшенном здании по адресу ул. 2-я Строительная, 62. В СК по Алтайскому краю рассказали подробности ужасного происшествия.

Спустя сутки полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Ранее его уже судили за убийство.

По предварительным данным, 30 сентября мужчина встретился со своей возлюбленной и предложить выпить в заброшенном здании.

Во время посиделки он узнал, что у женщины появился новый ухажер и из-за ревности стал ее душить.

После того как она перестала дышать, подозреваемый поглумился на ее телом, а затем просто скинул в подпольное помещение.

Тело с распоротым животом и отрезанной грудью обнаружили подростки.

На данный момент готовится ходатайство, чтобы заключить мужчину под стражу.