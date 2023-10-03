Труп с распоротым животом и отрезанной грудью обнаружили подростки в Барнауле. Что об этом известно

Спустя сутки полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Ранее его уже судили за убийство.
По предварительным данным, 30 сентября мужчина встретился со своей возлюбленной и предложить выпить в заброшенном здании.
Во время посиделки он узнал, что у женщины появился новый ухажер и из-за ревности стал ее душить.
После того как она перестала дышать, подозреваемый поглумился на ее телом, а затем просто скинул в подпольное помещение.
Тело с распоротым животом и отрезанной грудью обнаружили подростки.
На данный момент готовится ходатайство, чтобы заключить мужчину под стражу.