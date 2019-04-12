Труп женщины и ее брата обнаружили в квартире в Алтайском крае

В Камне-на-Оби в одной из квартир на улице Кондратюка вечером 11 апреля обнаружили тела двух человек. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в совершении этого преступления, пишут «Каменские известия».

По предварительной информации, подозреваемый пришел в квартиру бывшей жены, где убил ее брата. Вероятно, он также причастен к нанесению тяжких телесных повреждений еще одному мужчине, который был в этом же жилище. Сын подозреваемого рассказал, что ранее отец лечился в психиатрической больнице.

Следователи возбудили уголовное дело, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый дает показания, отметила Елена Коновалова, старший следователь Каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю.