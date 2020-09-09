Трупы двух женщин нашли в доме Валентины Легкоступовой

В одной из квартир дома в Москве, в котором жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружены тела двух женщин, сообщает «МК».

Соседи обратились в экстренные службы из-за неприятного запаха из квартиры, где проживала 58-летняя женщина и ее больная лежачая 93-летняя мать.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили их мертвыми в захламленной квартире.

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Предварительно, первой скончалась дочь, примерно 12 дней назад. Эксперты предположили, что у нее был сердечный приступ. Через два дня от голода и жажды скончалась ее мать. Соседи рассказали, что посторонние к ним не приходили.

Дверь в квартиру была заперта изнутри, окна и форточки были также закрыты.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, пишет Lenta.ru.