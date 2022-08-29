30 августа
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Происшествия

Трюкач на мотоцикле врезался в Audi в Барнауле

Авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле на улице Мерзликина рядом с корпусом Алтайского государственного университета 29 августа. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП с мотоциклом в Барнауле на улице Мерзликина 29 августа
ДТП с мотоциклом в Барнауле на улице Мерзликина 29 августа
"Инцидент Барнаул"

По словам очевидца, водитель мотоцикла попытался исполнить трюк со «стойкой на заднем колесе», но не справился с управлением транспортного средства.

В результате байк протаранил припаркованную иномарку Audi, а неудачливый трюкач — пролетел несколько метров. К счастью, обошлось без серьезных травм.

«Взяв мотоцикл, он удалился, дальнейшие действия неизвестны», — уточнила местная жительница.

Меньше повезло в этот день другому мотоциклисту. В краевой столице на улице Георгиева водитель Skoda поворачивал и не заметил мотоцикл, который ехал в попутном направлении. Водителю двухколесного транспорта потребовалась госпитализация.

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