Трюкач на мотоцикле врезался в Audi в Барнауле

По словам очевидца, водитель мотоцикла попытался исполнить трюк со «стойкой на заднем колесе», но не справился с управлением транспортного средства.
В результате байк протаранил припаркованную иномарку Audi, а неудачливый трюкач — пролетел несколько метров. К счастью, обошлось без серьезных травм.
«Взяв мотоцикл, он удалился, дальнейшие действия неизвестны», — уточнила местная жительница.
Меньше повезло в этот день другому мотоциклисту. В краевой столице на улице Георгиева водитель Skoda поворачивал и не заметил мотоцикл, который ехал в попутном направлении. Водителю двухколесного транспорта потребовалась госпитализация.