ЦБ рассказал о волне мошеннических звонков с подменой номеров банков

В сентябре началась новая волна звонков, в том числе, с подменой номера кредитной организации.

Число мошеннических звонков клиентам банков в России резко выросло, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

За июнь-август ЦБ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам.

В 198 случаях выявили подмену номера банка. В 218 случаях номера блокировали, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, но в более двух тысячах случаев не было принято никаких мер из-за «отсутствия правовых оснований».

«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров», — пояснил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он добавил, что в сентябре выявлен новый всплеск мошеннических звонков, в том числе с подменой номера банка.

В «МегаФоне» уточнили, что за лето получили от банков и ЦБ жалобы на 2269 номеров, из них ЦБ сообщил только о 97 номерах. Всего по жалобам было заблокировано 900 номеров, пишет polit.ru.

В начале сентября Центробанк предупредил о волне хищений через взлом аккаунтов в социальных сетях. По данным регулятора, злоумышленники получают доступ к странице в соцсетях и публикуют посты, пишут сообщения с просьбой о помощи.

В 97% преступлений, связанных с хищениями у банковских клиентов, в 2018 году применялась социальная инженерия.