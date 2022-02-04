Центробанк: как защититься от мошенников, убеждающих брать кредиты

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Как мошенники обманывают россиян?

По словам Артема Сычева, в России распространена схема, когда мошенники убеждают жертв оформить на себя несколько кредитов, а дальше перевести деньги им.

РИА Новости отмечает, что, к примеру, в прошлом году профессор МГТУ «Станкин» чуть более чем за неделю набрала кредитов на 7,3 млн рублей. Все деньги она перевела аферистам.