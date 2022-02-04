Центробанк: как защититься от мошенников, убеждающих брать кредиты

ЦБ предложил банкам и бюро кредитных историй ускорить обмен информацией об оформленных кредитах клиентов. Планируется, что такой способ поможет защититься от мошенников, убеждающих взять несколько займов и перечислить им деньги.
Об этом РИА Новости сообщил замдиректора по информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.
«Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идет зачисление денег на счет получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена», — сказал Сычев.
По словам Артема Сычева, в России распространена схема, когда мошенники убеждают жертв оформить на себя несколько кредитов, а дальше перевести деньги им.
РИА Новости отмечает, что, к примеру, в прошлом году профессор МГТУ «Станкин» чуть более чем за неделю набрала кредитов на 7,3 млн рублей. Все деньги она перевела аферистам.