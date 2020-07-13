Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Так, аферисты предлагают гражданам заработок без указания какой-либо конкретики.
Мошенники играют на желании человека разбогатеть и используют эмоциональные призывы наподобие «Зарабатывай с нами!». При этом финансовые услуги напрямую не рекламируются, пишет bfm.ru.
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях отметил, что во время эпидемии COVID-19 объем подобной рекламы вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка.