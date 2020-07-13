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Происшествия

Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Центробанк рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу, количество которой увеличилось во время эпидемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Так, аферисты предлагают гражданам заработок без указания какой-либо конкретики.

Мошенники играют на желании человека разбогатеть и используют эмоциональные призывы наподобие «Зарабатывай с нами!». При этом финансовые услуги напрямую не рекламируются, пишет bfm.ru.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях отметил, что во время эпидемии COVID-19 объем подобной рекламы вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка.

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