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18 октября
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Происшествия

Центробанк выявил 240 финансовых пирамид

Центробанк выявил 240 финансовых пирамид за десять месяцев этого года, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в интервью ТАСС.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Некоторые удалось выявить на этапе раскрутки рекламных кампаний, когда они еще не успели начать свою деятельность. Представитель ЦБ добавил, что россиян, вовлеченных в нелегальные схемы на финансовом рынке, также стало меньше.

Чаще всего пирамиды действовали в виде интернет-проектов (90 организаций), обществ с ограниченной ответственностью (71), потребительских кооперативов и других, пишет polit.ru.

Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 2165 нелегальных организаций, 73% (1576) из которых являются нелегальные кредиторы.

Осенью 2018 года Банк России сообщил, что за девять месяцев выявил в стране 134 действующие финансовые пирамиды, а за последние три года — порядка 600.

В Центробанке заявили, что большинство существующих финансовых пирамид действуют в регионах.

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