Центробанк выявил 240 финансовых пирамид

Некоторые удалось выявить на этапе раскрутки рекламных кампаний, когда они еще не успели начать свою деятельность. Представитель ЦБ добавил, что россиян, вовлеченных в нелегальные схемы на финансовом рынке, также стало меньше.
Чаще всего пирамиды действовали в виде интернет-проектов (90 организаций), обществ с ограниченной ответственностью (71), потребительских кооперативов и других, пишет polit.ru.
Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 2165 нелегальных организаций, 73% (1576) из которых являются нелегальные кредиторы.
Осенью 2018 года Банк России сообщил, что за девять месяцев выявил в стране 134 действующие финансовые пирамиды, а за последние три года — порядка 600.
В Центробанке заявили, что большинство существующих финансовых пирамид действуют в регионах.