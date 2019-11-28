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Происшествия

Центробанк выявил махинации с деньгами Пенсионного фонда

Банк России выявил манипуляции со средствами Пенсионного фонда на Московской бирже.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Одна из российских страховых компаний использовала средства, находящиеся под управлением ПФР, во время торгов на Московской бирже.

Операции со средствами, которые находились под управлением Пенсионного фонда, были проведены в сентябре 2017 года. Руководители страховой компании «ТИТ» захотели получить прибыль с продаж ценных бумаг золотодобывающей компании «Селигдар», которые за два года подорожали вдвое.

Но сделать это без потери доходов было невозможно, потому что на бирже отсутствовал спрос на такое количество акций, пишет портал Finanz.ru.

Тогда компания воспользовалась пенсионным средствами, которыми управляло ООО УК «РФЦ-Капитал». Все восемь торговых дней УК «РФЦ-Капитал» выставляла встречные заявки на покупку акций. При этом использовались средства, взятые под управление ПФР.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Сообщается, что компания-продавец «ТИТ» и компания-покупатель «РФЦ-Капитал» зарегистрированы на одного и того же владельца — Сергея Васильева. В прошлом он возглавлял Тверьуниверсалбанк и банк МФК, а 2010 годы стал заниматься пенсионными накоплениями.

О махинациях компаний свидетельствуют данные биржевых рынков — встречные заявки на покупку предприятия Васильева подавали по одинаковой цене и в одинаковом объеме, пишет ura.ru.

Представители ЦБ сообщили, что все участвовавшие в манипуляциях лица понесут ответственность в соответствии с законом.

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