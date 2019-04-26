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Центробанк выявил схему незаконного вывода пенсионных накоплений

Банк России обнаружил схему незаконного вывода пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Участниками схемы, сделки по которой осуществлялись на рынке облигаций с 10 марта по 22 декабря 2015 года, стала компания «КИТ Финанс Трейд» и управляющая компания «Тринфико» (последняя аффилирована с НПФ «Благосостояние»), пишет Forbes.

«Тринфико» управляла средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда «Аквилон».

Суть схемы заключалась в систематических операциях по покупке и обратной продаже облигаций — управляющая компания НПФ систематически продавал бумаги по заниженной цене, уточняет издание. В схеме задействовали 68 выпусков облигаций, с которыми совершили 653 сделки. Речь идет, в частности, об облигациях Росбанка, «Газпрома», Альфа-банка, РЖД, НЛМК, «МегаФона» и т. д.

В результате убыток пенсионного фонда составил 57 млн рублей. Аналогичная сумма оказалась на счетах «КИТ Финанс Трейда».

Однако в силу особенностей российского законодательства только 6 млн рублей попадают напрямую под определение манипулирования рынком, хотя все операции совершались по единой схеме, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Центробанк направил информацию правоохранителям.

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