Центробанк выявил схему незаконного вывода пенсионных накоплений

Участниками схемы, сделки по которой осуществлялись на рынке облигаций с 10 марта по 22 декабря 2015 года, стала компания «КИТ Финанс Трейд» и управляющая компания «Тринфико» (последняя аффилирована с НПФ «Благосостояние»), пишет .

«Тринфико» управляла средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда «Аквилон».

Суть схемы заключалась в систематических операциях по покупке и обратной продаже облигаций — управляющая компания НПФ систематически продавал бумаги по заниженной цене, уточняет издание. В схеме задействовали 68 выпусков облигаций, с которыми совершили 653 сделки. Речь идет, в частности, об облигациях Росбанка, «Газпрома», Альфа-банка, РЖД, НЛМК, «МегаФона» и т. д.

В результате убыток пенсионного фонда составил 57 млн рублей. Аналогичная сумма оказалась на счетах «КИТ Финанс Трейда».

Однако в силу особенностей российского законодательства только 6 млн рублей попадают напрямую под определение манипулирования рынком, хотя все операции совершались по единой схеме, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Центробанк направил информацию правоохранителям.