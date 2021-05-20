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Происшествия

Цветочным горшком и табуреткой забил до смерти своего знакомого бийчанин

Житель Бийска с криминальным прошлым вновь пойдет под суд — его обвиняют в смертельном избиении своего знакомого, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Табурет.
Табурет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

30-летнему жителю наукограда инкриминируют часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Согласно данным следствия, в январе этого года обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых.

«В ходе застолья между мужчинами произошла ссора на почве ревности, в результате которой рецидивист нанес потерпевшему руками, ногами, а также цветочным горшком и табуретом множественные удары в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — указывают в СКР.

Любопытно, что злоумышленник в октябре прошлого года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, но, очевидно, не встал на путь исправления.

Уголовное дело направлено в суд.

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