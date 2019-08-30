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30 августа 29°C

Турецкая сторона назвала свою версию гибели 16-летней сибирячки на курорте

Скончавшуюся во время отдыха на курорте в турецкой Аланье 16-летнюю жительницу Красноярска доставили в клинику с уже лопнувшим аппендиксом и начавшимся перитонитом.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

До госпитализации родители подростка несколько дней занимались самолечением.

«Ребенок уже болел три дня. С 10 июля у нее начались боли в животе. Родители все эти дни пытались ее вылечить активированным углем — давали по 10−12 таблеток в день», — приводит «Московский комсомолец» слова Аси Батчаевой, юриста частного медцентра «Сиедра», куда сначала доставили больную.

Представитель клиники пояснила, что прооперировать девушку на месте врачи не могли, для этого надо было транспортировать больную в Стамбул или Анкару. Пока вопрос решался, девочка умерла.

Батчаева опровергла слова родителей девушки о том, будто больной клали на живот горячую грелку. В клинике готовы судиться с теми, кто распространяет подобную информацию, пишет ura.ru. У местной полиции якобы есть вопросы к родителям умершей, почему они не обратились к врачам сразу, как только та почувствовала себя плохо.

ЧП произошло в пригороде Аланьи Махмутларе 13 июля. Девушку привезли в критическом состоянии, а после ее смерти и транспортировки тела на родину родители заявили, что у дочери была изъята часть органов якобы для трансплантации.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

В российском посольстве в Турции пояснили, что недостающие органы были взяты для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.

Смертная казнь

В Турции вскрытие производили в государственном учреждении.

«Никто там не станет изымать органы, это бред, подсудное дело, смертная казнь. Насколько я знаю, повторное вскрытие тела производили еще в России. Через неделю или две у нас на руках появятся все документы по этому делу, тогда и будем разбираться. <…>Вскоре мы обнародуем все видеозаписи, и вы увидите, что происходило в больнице. Ребенка к нам доставили в плачевном состоянии.», — заявила изданию собеседница.

В Турции в отношении семьи из Красноярска могут завести уголовное дело. Здесь строгое законодательство. Если с ребенком что-то случается, то в первую очередь возбуждают дело против родителей.

Между тем красноярские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. В Следкоме назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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