Турист из Кузбасса погиб во время сплава на Алтае

Известно, что мужчина погиб, сплавляясь на катамаране. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Правоохранителям предстоит выяснить, что явилось причиной происшествия и были ли нарушены меры безопасности при организации сплава, а также кто его организатор.
Отметим, что сплав по рекам Чуя и Катунь считается классическим туром рафтинга в Горном Алтае.
Власти Республики Алтай обеспокоены возрастающим риском гибели людей на реках и озерах, сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС. Спасатели предупреждают о правилах безопасности.