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Происшествия

Турист из Кузбасса погиб во время сплава на Алтае

57-летний мужчина утонул во время сплава по реке Чуя в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР. Погибший был жителем Новокузнецка Кемеровской области.

Спасатели на реке.
Спасатели на реке.
22.mchs.gov.ru

Известно, что мужчина погиб, сплавляясь на катамаране. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Правоохранителям предстоит выяснить, что явилось причиной происшествия и были ли нарушены меры безопасности при организации сплава, а также кто его организатор.

Отметим, что сплав по рекам Чуя и Катунь считается классическим туром рафтинга в Горном Алтае.

Власти Республики Алтай обеспокоены возрастающим риском гибели людей на реках и озерах, сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС. Спасатели предупреждают о правилах безопасности.

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