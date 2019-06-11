Турист из Кузбасса погиб во время сплава на Алтае

57-летний мужчина утонул во время сплава по реке Чуя в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР. Погибший был жителем Новокузнецка Кемеровской области.

Известно, что мужчина погиб, сплавляясь на катамаране. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Правоохранителям предстоит выяснить, что явилось причиной происшествия и были ли нарушены меры безопасности при организации сплава, а также кто его организатор.

Отметим, что сплав по рекам Чуя и Катунь считается классическим туром рафтинга в Горном Алтае.

Власти Республики Алтай обеспокоены возрастающим риском гибели людей на реках и озерах, сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС. Спасатели предупреждают о правилах безопасности.