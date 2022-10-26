26 октября
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Происшествия

Турист ослеп на один глаз из-за пьяной ссоры

Турист лишился зрения на один глаз после пьяной ссоры с жителем Республики Алтай, сообщают в пресс-службе главка МВД по региону.

Глаз
Глаз
pixabay.com

Правоохранительные органы завершили расследование в отношении 46-летнего жителя республики.

Подозреваемый познакомился с туристом у магазина в Турочакском районе. Последний был в алкогольном опьянении и имел спиртное при себе.

Сельчанин предложил мужчине добраться до базы. По пути они пили вдвоем, и между ними произошла ссора.

Обвиняемый повалил туриста на землю и начал давить пальцем ему на левый глаз.

Потерпевший почувствовал сильную боль и убежал на базу отдыха. Там он лег спать и за медицинской помощью сразу не обратился.

Он полностью ослеп на левый глаз, установили врачи.

Жителя Республики Алтай обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с утратой трудоспособности потерпевшим. Уголовное дело направили в суд.

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