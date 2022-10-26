Турист ослеп на один глаз из-за пьяной ссоры

Правоохранительные органы завершили расследование в отношении 46-летнего жителя республики.
Подозреваемый познакомился с туристом у магазина в Турочакском районе. Последний был в алкогольном опьянении и имел спиртное при себе.
Сельчанин предложил мужчине добраться до базы. По пути они пили вдвоем, и между ними произошла ссора.
Обвиняемый повалил туриста на землю и начал давить пальцем ему на левый глаз.
Потерпевший почувствовал сильную боль и убежал на базу отдыха. Там он лег спать и за медицинской помощью сразу не обратился.
Он полностью ослеп на левый глаз, установили врачи.
Жителя Республики Алтай обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с утратой трудоспособности потерпевшим. Уголовное дело направили в суд.