7 марта
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Происшествия

Турист сорвался с края скалы и разбился насмерть на Алтае

Турист из Кемеровской области сорвался с 50-метрового обрыва в Республике Алтай. Об этом сообщает управление ГОЧС и ПБ по региону.

Турист сорвался с края скалы и разбился насмерть на Алтае
Турист сорвался с края скалы и разбился насмерть на Алтае
Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Трагедия произошла на перевале «Кату-Ярык» Улаганского района 6 марта.

39-летний турист из города Анжеро-Судженск Кемеровской области гулял по краю скалы на вершине перевала. Внезапно он поскользнулся и на глазах у очевидцев упал с высоты 50 м.

На помощь отправились спасатели ПЧ № 11 села Улаган. В виду обстановки пожарные решили спуститься к упавшему на спасательной веревке.

Спасателям пришлось преодолеть крутой спуск по скале, чтобы добраться до места падения. Мужчина не подавал признаков жизни.

Пожарные эвакуировали погибшего на страховке вниз по пологому спуску ущелья, чья высота достигает 450 м. Его спустили до дороги на «затяжном подъеме» и передали работникам скорой помощи.

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