Туриста из Алтайского края обманули в Шерегеше

Мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о посуточной аренде квартиры в Шерегеше. Он позвонил по указанному телефону.
Собеседник представился собственником недвижимости и подтвердил, что жилье свободно и для бронирования нужно внести предоплату 3 тысячи рублей.
Турист перевел деньги. Когда он приехал в Шерегеш, то обнаружил, что по указанному в объявлении адресу жилье не сдается, а телефон «владельца» квартиры выключен. Мужчина обратился за помощь в полицию.
Сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.