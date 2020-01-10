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Происшествия

Туриста из Алтайского края обманули в Шерегеше

35-летний житель Алтайского края пострадал от действий мошенника, с которым столкнулся, когда хотел арендовать квартиру в Шерегеше. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Аренда квартиры
Аренда квартиры
СС0.

Мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о посуточной аренде квартиры в Шерегеше. Он позвонил по указанному телефону.

Собеседник представился собственником недвижимости и подтвердил, что жилье свободно и для бронирования нужно внести предоплату 3 тысячи рублей.

Турист перевел деньги. Когда он приехал в Шерегеш, то обнаружил, что по указанному в объявлении адресу жилье не сдается, а телефон «владельца» квартиры выключен. Мужчина обратился за помощь в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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