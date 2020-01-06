Туристы из Бийска застряли на трассе по пути в Шерегеш

В Новокузнецком районе Кемеровской области полицейские и сотрудники МЧС оказали помощь водителю и пассажирам междугороднего автобуса, сообщается на сайте ведомства.

В отдел МВД России по Новокузнецкому району из единой диспетчерской службы поступил сигнал, что в районе 200 километра автодороги «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк» сломался междугородний автобус. На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС и оказали помощь водителю и пассажирам.

Полицейские выяснили, что автобус следовал из Бийска в кузбасский поселок Шерегеш, но в пути оказалась неисправна топливная система.

Сотрудники ГИБДД совместно со спасателями отправили 40 пассажиров попутным транспортом в пункт назначения, а после помогли водителю отремонтировать и завести автобус, чтобы тот смог продолжить путь.