Туристы рассказали подробности аварии с перевернувшимся грузовиком на Алтае

Туристы из Новосибирска рассказали подробности экскурсии на Каракольские озера в Горном Алтае, во время которой 7 августа они перевернулись на грузовике. Об этом рассказали « КП-Новосибирск ».

Одна из пострадавших рассказала, что тур они нашли по отзывам в интернете, а купили через турфирму по цене 3,7 тыс. рублей с человека. Проблемы начались уже во время подъема на гору: машина не могла проехать, появился запах горелого, автомобиль периодически скатывался вниз.

«Тогда я поняла, что все вышло из-под контроля, стало очень страшно, особенно за детей. В итоге, когда машина в очередной раз поехала вниз, она уже не смогла остановиться и перевернулась», — вспоминает пострадавшая.

Женщина ехала в машине со своим 10-летним сыном, подругой, ее 6-летней дочерью и другими туристами. Мальчик в итоге получил сотрясение, а другая туристка сломала руку.

До базы туристы шли пешком: запасного плана у турфирмы не было, а мобильная связь в горах не ловила. До пункта назначения сибиряков подбросили другие машины.

По возвращению туристы поняли, что турфирма даже не знала о происшествии. Путешественникам вернули деньги.

«Но мы потом всё равно обратились в полицию. Просто хочется, чтобы провели проверку какую-то, чтобы больше такого не повторялось», — рассказала пострадавшая.

Ранее в Барнауле иномарка поскользнулась на луже, развернулась и врезалась в другую машину.