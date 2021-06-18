Туристка из Барнаула не справилась с управлением и не доехала до Телецкого озера

Инцидент произошел днем 16 июня. С дороги съехал автомобиль Kia Sportage, который двигался в сторону Телецкого озера.
«49-летняя жительница Барнаула при движении со стороны села Ускуч в направлении села Верх-Бийск не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства с проезжей части дороги», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП в районную больницу доставили пассажирку — 53-летнюю жительницу Барнаула, госпитализация не потребовалась.
В полиции проводят административное расследование, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее на Чуйском тракте — в живописном месте Горного Алтая — автомобиль Suzuki Escudo съехал с дороги и перевернулся.