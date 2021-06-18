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Происшествия

Туристка из Барнаула не справилась с управлением и не доехала до Телецкого озера

В Республике Алтай туристка из Барнаула попала в больницу после того, как ее подруга вылетела на машине в кювет, сообщает региональное МВД.

Туристка из Барнаула вылетела в кювет. Республика Алтай.
Туристка из Барнаула вылетела в кювет. Республика Алтай.
04.мвд.рф.

Инцидент произошел днем 16 июня. С дороги съехал автомобиль Kia Sportage, который двигался в сторону Телецкого озера.

«49-летняя жительница Барнаула при движении со стороны села Ускуч в направлении села Верх-Бийск не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства с проезжей части дороги», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП в районную больницу доставили пассажирку — 53-летнюю жительницу Барнаула, госпитализация не потребовалась.

В полиции проводят административное расследование, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на Чуйском тракте — в живописном месте Горного Алтая — автомобиль Suzuki Escudo съехал с дороги и перевернулся.

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