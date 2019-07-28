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Происшествия

Туристка из Новосибирска погибла в страшном ДТП на Чуйском тракте

27 июля около 13:20 часов на 499 километре Чуйского тракта (Шебалинский район) произошло ДТП, в котором погибла женщина. Двое детей получили травмы, их госпитализировали. Об этом сообщил сайт ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП на Чуйском тракте.
ДТП на Чуйском тракте.
04.мвд.рф

30-летний житель Новосибирска на автомобиле ВАЗ-21102 не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado, под управлением 31-летнего жителя Новосибирской области. Виновник ДТП двигался со стороны села Усть-Сема в направлении села Камлак.

В результате ДТП 39-летняя пассажирка ВАЗа — жительница Новосибирска, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель «Лады» и двое детей четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще одному пассажиру автомобиля ВАЗ — 38-летней жительнице Новосибирской области госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным оба водителя были трезвые. Дополнительно у мужчин взят анализ крови на состояние опьянения. По данному факту проводится предварительная проверка в порядке ст. 144,145 УПК РФ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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