Туристка из Новосибирска погибла в страшном ДТП на Чуйском тракте

30-летний житель Новосибирска на автомобиле ВАЗ-21102 не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado, под управлением 31-летнего жителя Новосибирской области. Виновник ДТП двигался со стороны села Усть-Сема в направлении села Камлак.
В результате ДТП 39-летняя пассажирка ВАЗа — жительница Новосибирска, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель «Лады» и двое детей четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.
Еще одному пассажиру автомобиля ВАЗ — 38-летней жительнице Новосибирской области госпитализация не потребовалась.
По предварительным данным оба водителя были трезвые. Дополнительно у мужчин взят анализ крови на состояние опьянения. По данному факту проводится предварительная проверка в порядке ст. 144,145 УПК РФ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.