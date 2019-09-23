«Тверские волки», авторитет Лом: установлены подробности убийства Михаила Круга

Во время следственного эксперимента по убийству Круга.

Трагедия произошла 17 лет назад. 30 июня 2002 года поздно вечером в дом Круга в поселке Мамулино проникли двое неизвестных мужчин. Один из них застрелил певца. В тот год это преступление не удалось раскрыть по горячим следам из-за отсутствия свидетелей и за недостаточностью улик.

Оперативники проверяли различные версии преступления — в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, а также совершении преступления ранее судимыми либо наркоманами.

Предварительное следствие по делу было возобновлено в 2019 году, после того как следствие получило дополнительную информацию об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга. Сыщики установили конкретных лиц, причастных к совершению преступления.

Банда

К трагедии, как выяснилось, оказались причастны члены банды «Тверские волки».

Один из них — Александр Агеев <приговорен к пожизненному сроку заключения за заказные убийства> — спустя много лет после преступления дал признательные показания.

По его словам, он совершил нападение на дом Круга вместе с другим участником банды Дмитрием Веселовым.

Видео следственного эксперимента

СК РФ опубликовал кадры следственного эксперимента, проведенного в доме Михаила Круга (Воробьева) с одним из участников нападения на известного шансонье.

На кадрах видно, как член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказывает следователям подробности убийства, называя виновным в гибели артиста другого члена группировки, Дмитрия Веселова.

«Мы когда с лестницы спустились, он <Веселов> выстрелил и все, мы побежали», — рассказал Агеев подробности преступления.

Не планировали убивать

Убийство певца бандиты не планировали. Они хотели лишь похитить из дома ценные вещи, в том числе антиквариат, в момент, когда певца не было дома.

Нападение было совершено по указанию криминального авторитета города, известного в криминальных кругах как Лом.

«По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот „найдет“ похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности», — рассказал оперативникам Агеев.

Убийство

Однако в тот злополучный день Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Артист дал отпор грабителям, а Веселов выстрелил в него два раза из пистолета ТТ, затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа.

После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Певец скончался в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота.

Дело прекращено

Следствие прекратило уголовное делу об убийстве в 2002 году певца Михаила Круга в связи со смертью главного подозреваемого в этом преступлении — Дмитрия Веселова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Жиган-лимон

Михаил Круг — исполнитель песен в стиле шансон. В 1987 году он победил на тверском конкурсе авторской песни, а в 1994 году вышел его первый официальный альбом «Жиган-лимон». Известность Кругу принесли такие песни, как «Владимирский централ», «Кольщик» и другие.