«Тверские волки», авторитет Лом: установлены подробности убийства Михаила Круга

Трагедия произошла 17 лет назад. 30 июня 2002 года поздно вечером в дом Круга в поселке Мамулино проникли двое неизвестных мужчин. Один из них застрелил певца. В тот год это преступление не удалось раскрыть по горячим следам из-за отсутствия свидетелей и за недостаточностью улик.
Оперативники проверяли различные версии преступления — в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, а также совершении преступления ранее судимыми либо наркоманами.
Предварительное следствие по делу было возобновлено в 2019 году, после того как следствие получило дополнительную информацию об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга. Сыщики установили конкретных лиц, причастных к совершению преступления.
Банда
К трагедии, как выяснилось, оказались причастны члены банды «Тверские волки».
Один из них — Александр Агеев <приговорен к пожизненному сроку заключения за заказные убийства> — спустя много лет после преступления дал признательные показания.
По его словам, он совершил нападение на дом Круга вместе с другим участником банды Дмитрием Веселовым.
Видео следственного эксперимента
СК РФ опубликовал кадры следственного эксперимента, проведенного в доме Михаила Круга (Воробьева) с одним из участников нападения на известного шансонье.
На кадрах видно, как член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказывает следователям подробности убийства, называя виновным в гибели артиста другого члена группировки, Дмитрия Веселова.
«Мы когда с лестницы спустились, он <Веселов> выстрелил и все, мы побежали», — рассказал Агеев подробности преступления.
Не планировали убивать
Убийство певца бандиты не планировали. Они хотели лишь похитить из дома ценные вещи, в том числе антиквариат, в момент, когда певца не было дома.
Нападение было совершено по указанию криминального авторитета города, известного в криминальных кругах как Лом.
«По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот „найдет“ похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности», — рассказал оперативникам Агеев.
Убийство
Однако в тот злополучный день Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Артист дал отпор грабителям, а Веселов выстрелил в него два раза из пистолета ТТ, затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа.
После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Певец скончался в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота.
Дело прекращено
Следствие прекратило уголовное делу об убийстве в 2002 году певца Михаила Круга в связи со смертью главного подозреваемого в этом преступлении — Дмитрия Веселова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
Жиган-лимон
Михаил Круг — исполнитель песен в стиле шансон. В 1987 году он победил на тверском конкурсе авторской песни, а в 1994 году вышел его первый официальный альбом «Жиган-лимон». Известность Кругу принесли такие песни, как «Владимирский централ», «Кольщик» и другие.