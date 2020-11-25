Тяжелые травмы на ровном месте: школьники на санках сбили двух человек в Барнауле

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». После столкновения один из пешеходов упал и не смог подняться.
По словам очевидца, у пострадавшего перелом основания черепа и перелом позвоночника. Подростки с места происшествия скрылись.
«Они вообще и зимой и летом гоняют по страшному», — говорят в комментариях местные жители, узнавшие школьников.
Спустя несколько часов водителя байка задержали сотрудники ДПС. 16-летний юноша не имеет прав на управление транспортными средствами, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пострадавший молодой человек 1986 года рождения госпитализирован в горбольницу № 1.
Полицейские проводят проверку.