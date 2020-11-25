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Происшествия

Тяжелые травмы на ровном месте: школьники на санках сбили двух человек в Барнауле

24 ноября в поселке Лесной в Барнауле произошло необычное ДТП. Подростки, катаясь на привязанных к мотоциклу Racer cанках, врезались в двух человек. Один из них получил серьезные травмы.

ДТП с санками в Барнауле.
ДТП с санками в Барнауле.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». После столкновения один из пешеходов упал и не смог подняться.

По словам очевидца, у пострадавшего перелом основания черепа и перелом позвоночника. Подростки с места происшествия скрылись.

«Они вообще и зимой и летом гоняют по страшному», — говорят в комментариях местные жители, узнавшие школьников.

Спустя несколько часов водителя байка задержали сотрудники ДПС. 16-летний юноша не имеет прав на управление транспортными средствами, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пострадавший молодой человек 1986 года рождения госпитализирован в горбольницу № 1.

Полицейские проводят проверку.

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