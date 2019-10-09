Тюменские медики решили стать донорами после скандала с трансплантацией органов

В Тюмени медработники запустили флешмоб, в рамках которого выразили готовность жертвовать свои органы после смерти — на этот шаг их подтолкнул эфир передачи Андрея Малахова, где обсуждался скандал в областной клинике № 2.

О своем отношении к донорству участники флешмоба рассказывают в социальных сетях под хэштегом #продолжайжить: «Сегодня за год в мире выполняется более 115 тысяч трансплантаций органов. Максимальный период функционирования трансплантата почки составляет 45 лет, сердца — 29. Доноры дарят людям много лет», «Пусть мои органы используют по назначению. Я хочу продолжать жить в ком-то, а не просто в могиле гнить».

Подобных публикаций сейчас в сети свыше сотни. О флешмобе уже высказались в департаменте здравоохранения Тюменской области. В пресс-службе заявили, что инициатива медиков — их личное дело.

«Мы поддерживаем донорство как таковое. А то, что медики решили высказать свою позицию на фоне негативной ситуации — это их желание», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Что произошло

Трагедия на объездной дороге Тюмени произошла 19 сентября. В результате аварии легковушка, где находился Юрий Ференц, попала под под грузовик. Молодой человек впал в кому, спустя три дня его мозг перестал функционировать.

Врачи ОКБ № 2 предложили родственникам изъять здоровые органы пациента, чтоб спасти других людей.

Родственники умершего от травм после ДТП устроили погром в клинике и обвиняют медиков в незаконном отключении аппарата жизнеобеспечения.