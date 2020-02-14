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Происшествия

Тюменскую полицию проверяют после вечеринки с выкриками «Жизнь ворам!»

Массовые зачистки ожидают тюменскую полицию после скандальной вечеринки, на которой присутствовали высокопоставленные представители нескольких ведомств, пишет URA.RU.

Следователь СУ СКР.
Следователь СУ СКР.
Анна Зайкова

Отмечается, что на вечеринке, которая прошла под выкрики «Жизнь ворам!» и про арестантский уклад, отмечали повышение в звании до майора сотрудника регионального СК Рафика Аглиуллина.

На мероприятии были замечены глава регионального ОБЭП, а также его зам и другие «правоохранительные лица». Видео из ресторана опубликовало издание «Новый день».

«В полиции внутренняя ревизия уже началась. Массово проверяют как страницы в соцсетях, так и личные связи. Вслед за проверками последует кадровая чистка. Необходимо уволить сотрудников с сомнительной репутацией», — сообщил источник издания.

По словам собеседника, подобные проверки проведут также в региональных управлениях Росгвардии и СКР.

О скандальном празднике стало известно 12 февраля. Примечательно, что Аглиуллина, который отмечал повышение в звании, уволили из СК в тот же день.

«В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета РФ по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, в отношении борцов с экономическими преступлениями также проводится проверка.

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