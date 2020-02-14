Тюменскую полицию проверяют после вечеринки с выкриками «Жизнь ворам!»

Массовые зачистки ожидают тюменскую полицию после скандальной вечеринки, на которой присутствовали высокопоставленные представители нескольких ведомств, пишет URA.RU .

Отмечается, что на вечеринке, которая прошла под выкрики «Жизнь ворам!» и про арестантский уклад, отмечали повышение в звании до майора сотрудника регионального СК Рафика Аглиуллина.

На мероприятии были замечены глава регионального ОБЭП, а также его зам и другие «правоохранительные лица». Видео из ресторана опубликовало издание «Новый день».

«В полиции внутренняя ревизия уже началась. Массово проверяют как страницы в соцсетях, так и личные связи. Вслед за проверками последует кадровая чистка. Необходимо уволить сотрудников с сомнительной репутацией», — сообщил источник издания.

По словам собеседника, подобные проверки проведут также в региональных управлениях Росгвардии и СКР.

О скандальном празднике стало известно 12 февраля. Примечательно, что Аглиуллина, который отмечал повышение в звании, уволили из СК в тот же день.

«В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета РФ по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, в отношении борцов с экономическими преступлениями также проводится проверка.