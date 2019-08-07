Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Тюменскую женщину-ветерана «упаковали» в черный мешок и похоронили

Следователи в Тюмени начали проверку после сообщений о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, пишет РИА Новости.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«В информации СМИ указано, что женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в городе Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать», — отметили в региональном управлении СК РФ.

Служебное расследование в пансионате, где проживала женщина, инициировали и власти региона, сообщили Ura.ru в департаменте соцразвития Тюменской области.

«В течение месяца будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям руководства пансионата», — заявили в департаменте.

Инициатором проверки стала замгубернатора региона Ольга Кузнечевских, пишет bfm.ru.

Скандал разгорелся после публикаций в соцсетях, когда один из пользователей рассказал, что умершую подопечную тюменского пансионата для ветеранов сотрудники ритуальной службы похоронили в «пакете-мешке».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость