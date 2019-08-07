Тюменскую женщину-ветерана «упаковали» в черный мешок и похоронили

Следователи в Тюмени начали проверку после сообщений о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, пишет РИА Новости .

«В информации СМИ указано, что женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в городе Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать», — отметили в региональном управлении СК РФ.

Служебное расследование в пансионате, где проживала женщина, инициировали и власти региона, сообщили Ura.ru в департаменте соцразвития Тюменской области.

«В течение месяца будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям руководства пансионата», — заявили в департаменте.

Инициатором проверки стала замгубернатора региона Ольга Кузнечевских, пишет bfm.ru.

Скандал разгорелся после публикаций в соцсетях, когда один из пользователей рассказал, что умершую подопечную тюменского пансионата для ветеранов сотрудники ритуальной службы похоронили в «пакете-мешке».