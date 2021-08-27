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Происшествия

У аэропорта Кабула и городе прогремели шесть взрывов, погибли не менее 100 человек

В Кабуле 26 августа произошли два взрыва около аэропорта. Первый взрыв устроил террорист-смертник. Второй произошел в автомобиле со взрывчаткой.

Взрыв.
Взрыв.
СС0

В Кабуле во время взрывов в аэропорту россияне не было, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», — пояснила Захарова.

Всего погибли не менее 40 человек, сообщает, РИА Новости со ссылкой на источник в афганском Минздраве. При этом The Wall Street Journal говорит о 60 погибших. New York Times со ссылкой на представителя Минздрава пишет, что пострадали не менее 120 человек.

Еще один взрыв, вероятно, прогремел в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал ITV.

Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов, пишет bfm.ru.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить за террористический акт, в результате которого погибли 12 военнослужащих США вблизи международного аэропорта Кабула, сообщает CNN.

«Мы не будем прощать. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — сказал Байден в своем выступлении вечером из Белого дома.

Он сказал, что попросил военных США разработать варианты ответа на взрывы смертников, которые, по его данным, были осуществлены филиалом Исламского государства (запрещенного в РФ), действующим в Афганистане.

Ответственность за взрывы взял на себя филиал ИГ (группировка запрещена в России).

С момента захвата власти «Талибаном» жители Афганистана массово пытаются покинуть страну, пишет polit.ru. Сделать это можно только самолетом, так как террористы контролируют все сухопутные погранпосты.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

Боевик, террорист с ножом.
Боевик, террорист с ножом.
СС0
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