У аэропорта Кабула и городе прогремели шесть взрывов, погибли не менее 100 человек

В Кабуле во время взрывов в аэропорту россияне не было, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», — пояснила Захарова.
Всего погибли не менее 40 человек, сообщает, РИА Новости со ссылкой на источник в афганском Минздраве. При этом The Wall Street Journal говорит о 60 погибших. New York Times со ссылкой на представителя Минздрава пишет, что пострадали не менее 120 человек.
Еще один взрыв, вероятно, прогремел в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал ITV.
Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов, пишет bfm.ru.
Президент США Джо Байден пообещал отомстить за террористический акт, в результате которого погибли 12 военнослужащих США вблизи международного аэропорта Кабула, сообщает CNN.
«Мы не будем прощать. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — сказал Байден в своем выступлении вечером из Белого дома.
Он сказал, что попросил военных США разработать варианты ответа на взрывы смертников, которые, по его данным, были осуществлены филиалом Исламского государства (запрещенного в РФ), действующим в Афганистане.
Ответственность за взрывы взял на себя филиал ИГ (группировка запрещена в России).
С момента захвата власти «Талибаном» жители Афганистана массово пытаются покинуть страну, пишет polit.ru. Сделать это можно только самолетом, так как террористы контролируют все сухопутные погранпосты.
Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.