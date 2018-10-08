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У алтайской пенсионерки похитили больше 15 тысяч рублей через «Одноклассники»

У жительницы Горно-Алтайска похитили крупную сумму через социальную сеть «Одноклассники», пишет ГУ МВД по Республике Алтай.

Деньги и "Одноклассники".
Деньги и "Одноклассники".
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

По предварительной информации, женщина получила в соцсети сообщение от своей подруги. В письмо было написано, что один из банков в честь своего юбилея дарит денежные призы. Для получения средств нужно было отправить сообщение с номером телефона и банковской карты.

Потерпевшая отправила данные, и на телефон пришло SMS-сообщение о списании денег. Женщина потеряла больше 15 тысяч рублей. На следующий день выяснилось, что страницу подруги взломали.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых ищут.

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