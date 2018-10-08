У алтайской пенсионерки похитили больше 15 тысяч рублей через «Одноклассники»

По предварительной информации, женщина получила в соцсети сообщение от своей подруги. В письмо было написано, что один из банков в честь своего юбилея дарит денежные призы. Для получения средств нужно было отправить сообщение с номером телефона и банковской карты.
Потерпевшая отправила данные, и на телефон пришло SMS-сообщение о списании денег. Женщина потеряла больше 15 тысяч рублей. На следующий день выяснилось, что страницу подруги взломали.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых ищут.