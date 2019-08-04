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Происшествия

С банковских карт барнаульца мошенники сняли 45 тыс. рублей через мобильное приложение

Полицейские устанавливают личности злоумышленников, обманным путем похитивших деньги у барнаульца.

Банковские карты.
Банковские карты.
Анна Зайкова

Предварительно, потерпевший разместил на торговой интернет-платформе объявление о продаже мебели. Ему на телефон с подключенным «Мобильным банком» поступило смс-сообщение о предложении покупки товара со ссылкой.

При переходе по ссылке произошла автоматическая установка вредоносного программного обеспечения.

Телефон перестал работать, мужчина перезагрузил его. После этого пришли уведомления о том, что с различных банковских карт сняты деньги — около 45 тыс. рублей. Потерпевший позвонил в банки с просьбой заблокировать карты.

Подобные случаи в последнее время становятся не редкостью, сообщает пресс-центр краевого главка МВД. Полицейские обращаются к гражданам — необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение смартфонов с операционной системой Android и не переходить по ссылкам на подозрительные сайты.

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