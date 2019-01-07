Разломало пополам: у берегов Турции затонул грузовой корабль с россиянами на борту

Корабль шел под флагом Панамы. Спасатели северо-восточной черноморской провинции Самсун получили с него сигнал бедствия в 8:10 утра по мск, когда судно находилось в 148 км от берега. Проплыв еще около 70 км, корабль потерпел крушение: его разломало пополам.
В результате два человека погибли, еще четверо пропали без вести. Семерых членов экипажа удалось спасти, сообщает Reuters. Поиски пропавших продолжают с использованием самолета, двух вертолетов и лодок. Российское посольство в Турции пока выясняет, есть ли среди погибших граждане РФ.