У бывшего министра Генпрокуратура потребовала изъять 32 млрд рублей

«Установлено, что в период с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты. Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировались», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на государственной службе, уверены прокуроры.

Что произошло

Михаил Абызов был в должности министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В марте 2019 года его арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Также было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам — 36 млрд рублей.

Экс-министр настаивает на своей невиновности.

На счетах бывшего чиновника были арестованы 27 млрд рублей. В ноябре Альфа-банк, который пытался взыскать кредит с компаний Абызова, добился ареста активов экс-министра в Сингапуре.

Глава МВД Владимир Колокольцев и Михаил Абызов. kremlin.ru

Угроза энергобезопасности Алтайского края

Следствие также утверждает — деятельность преступного сообщества поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края». По версии следствия, Абызов нанес компаниям ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» ущерб на сумму 4 млрд рублей, выведя средства за рубеж.

Залог

Залог за Абызова в 1 млрд рублей вызвался внести владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко (владеющий — на тот момент — в том числе 48% акций барнаульского аэропорта и пакетом акций аэропорта «Толмачёво»).

Свадьба

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов женился в «Лефортово», где он находится по делу о мошенничестве.

Абызов подал заявление в Рязанский ЗАГС о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой, которая в 2018 году родила от него сына. У Абызова есть еще трое детей от первого брака.

Выездная регистрация прошла в СИЗО 24 марта.