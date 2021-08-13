13 августа
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Происшествия

У бийского похитителя 12-летней девочки могли быть и другие жертвы

Алтайские следователи предполагают, что обвиняемый в похищении 12-летней девочки Олег Лавкин ранее уже совершал преступления против детей. Сейчас мужчина находится в Бийске, его допрашивают, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

Задержанный подозреваемый Олег Лавкин
Задержанный подозреваемый Олег Лавкин
altai-krai.sledcom.ru

Следователи сообщили, что задержанный свою вину признает.

«Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», — говорят в СК.

По данным следствия, в одном из сел Бийского района с июня по июль обвиняемый наблюдал за 12-летней девочкой, которая проживала там летом.

Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок.

Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Узнав, что ребенка усиленно ищут, Лавкин отпустил ее, а сам скрылся.

12 августа Лавкина задержали в Республике Алтай — его опознал местных житель.

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

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