У депутата Госдумы конфисковали незаконный миллиардный бизнес

У депутата Госдумы Сергея Сопчука конфисковали активы на 38 млрд рублей, пишет « Коммерсантъ ».

Парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, скрыл свои истинные доходы.

Депутат во время обыска забрал финансово-хозяйственные документы.

По версии прокуратуры, Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия, с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское».

При этом депутат не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода.

Замоскворецкий суд Москвы счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными, пишет Lenta.ru.

Декларация

В налоговой декларации 2019 года, размещенной на сайте Госдумы, указано, что общая сумма декларированного годового дохода Сопчука составила 12732884,22 рубля. Доход его супруги составил 3303075,78 рубля.