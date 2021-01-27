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Происшествия

У депутата Госдумы конфисковали незаконный миллиардный бизнес

У депутата Госдумы Сергея Сопчука конфисковали активы на 38 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, скрыл свои истинные доходы.

Депутат во время обыска забрал финансово-хозяйственные документы.

По версии прокуратуры, Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия, с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское».

При этом депутат не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода.

Замоскворецкий суд Москвы счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными, пишет Lenta.ru.

Декларация

В налоговой декларации 2019 года, размещенной на сайте Госдумы, указано, что общая сумма декларированного годового дохода Сопчука составила 12732884,22 рубля. Доход его супруги составил 3303075,78 рубля.

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