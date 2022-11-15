15 ноября
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Происшествия

У депутата и совладельца агрохолдинга Goldman Group нашли огнестрельное оружие

Железнодорожный районный суд обвиняет предпринимателя и депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана в небрежном хранении оружия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

Романа Гольдмана обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия (ч.4 ст.224 УК РФ), отмечаеит объединенная пресс-служба судов края.

Суд запретил ему покидать Красноярск без разрешения следователя, а также выходить из дома с 20:00 до 08:00 и общаться с потерпевшими и свидетелем. Запрет продлится до 27 ноября.

Известно, что Роману Гольдману принадлежат 99,97% уставного капитала ПАО «УК «Голдман групп» (материнская компания холдинга Goldman Group).

Goldman Group работает по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией, выращивание и хранение зерновых, масличных культур и оптово-розничная торговля нефтепродуктами.

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