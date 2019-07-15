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Происшествия

У дворца в Азербайджане на российских туристов упала ветка 500-летнего дерева

В азербайджанском городе Шеки на туристов упала ветка 500-летнего ханского чинара возле Дворца Шекинских ханов, пишет Sputnik.

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Ветвь ханского дерева чинар (платан) обрушилась из-за сильного ветра и задела людей, которые осматривали территорию дворца.

Пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В случае необходимости их доставят в Баку. Состояние российских туристов врачи оценивают как стабильное.

Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века, возведен в 1761—1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада, пишет mail.ru.

Историческая часть города Шеки и сам дворец внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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