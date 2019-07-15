У дворца в Азербайджане на российских туристов упала ветка 500-летнего дерева

Ветвь ханского дерева чинар (платан) обрушилась из-за сильного ветра и задела людей, которые осматривали территорию дворца.
Пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В случае необходимости их доставят в Баку. Состояние российских туристов врачи оценивают как стабильное.
Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века, возведен в 1761—1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада, пишет mail.ru.
Историческая часть города Шеки и сам дворец внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.