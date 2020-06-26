Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июня 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

У Ефремова случился сердечный приступ, рассказал адвокат

Накануне у заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего вечером 8 июня ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил «МК» адвокат актера Эльман Пашаев.

Актер Михаил Ефремова.
Актер Михаил Ефремова.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

По его словам, близкие артиста хотели вызвать «скорую», однако Ефремов «остановил их».

Пашаев добавил, что утром состояние актера «немного улучшилось», однако проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня. Пашаев пояснил — он обсуждал с актером возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой — Сергей Захаров — умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость