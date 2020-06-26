У Ефремова случился сердечный приступ, рассказал адвокат

Накануне у заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего вечером 8 июня ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил « МК » адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, близкие артиста хотели вызвать «скорую», однако Ефремов «остановил их».

Пашаев добавил, что утром состояние актера «немного улучшилось», однако проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня. Пашаев пояснил — он обсуждал с актером возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой — Сергей Захаров — умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом.