У экс-начальника алтайского УФМС отберут погоны и отправят в тюрьму на 7 лет

Бывший врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александр Жданов отправится в колонию строгого режима за взятки, сообщили в краевой прокуратуре.

Скриншот с видео на канале "Следственный комитет Российской Федерации" в youtube.com

С 2014 по 2016 год Жданов лично получил взятку деньгами и иконами на сумму 1 193 300 рублей. Все это передал директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Дмитрий Музалевский. Сервис оказывал физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции.

Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений: врио начальника краевого УФМС давал указания подчиненным предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться только в филиал и общества, подконтрольные Дмитрию Музалевскому.

Суд признал Жданова виновным и назначил 7 лет тюрьмы, а также штраф в размере 1 159 800 рублей. Помимо этого он лишился права занимать должности в правоохранительных органах в течение 5 лет и потерял звание «полковник внутренней службы».

Приговор в законную силу еще не вступил.

Музалевского еще в мае 2018 года приговорили к 3 годам лишения свободы условно за мошенничество. Кроме того, с него взыскали 1 млн 700 тысяч рублей.