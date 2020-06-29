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29 июня
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Происшествия

У главы Сбербанка кибермошенники сняли две тысячи долларов

До изобретения Сбербанком системы блокировки мошеннических операций с помощью искусственного интеллекта, у главы банка Германа Грефа украли с карты две тысячи долларов, рассказал он ТАСС.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Во время одной из поездок за рубеж, Греф попытался расплатиться картой Сбербанка, после чего ее дискредитировали, а после возвращения в Россию начали снимать по 500 долларов.

«Мы еще не создали систем блокировки, основанных на искусственном интеллекте. У меня успели снять 2 тысячи долларов, пока дозвонился в банк и заблокировал карту», — заявил Греф.

Позже Греф смог вернуть деньги, однако разбирательства с платежной системой Visa шли около полугода, прежде чем средства вернули.

Сейчас такого бы не случилось, так как в Сбербанке есть искусственный интеллект, отвечающий за блокировку мошеннических операций, уверен Греф.

Угроза внутри

После массовой утечки данных клиентов банка осенью 2019 года Сбербанк провел масштабную работу, отметил Греф. По его словам, проникнуть в систему банка извне невозможно, однако угроза существует внутри, пишет ura.ru. Так, ранее количество администраторов исчислялось тысячами, в настоящее время их сотни.

В будущем планируется вообще закрыть подобную базу данных клиентов и сделать систему безопасности полностью неуязвимой, заключил Греф.

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