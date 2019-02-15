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Происшествия

У границ Алтая произошло землетрясение

В китайском Алтае в уезде Бурчун недалеко от границы с Республикой Алтай вечером 14 февраля произошло землетрясение.

У границ Алтая произошло землетрясение 14 февраля.
У границ Алтая произошло землетрясение 14 февраля.
АСФ ФИЦ ЕГС РАН.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 2.4. Их зафиксировали в 18:50. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 2.5 баллов.

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