У границ Алтая произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 2.4. Их зафиксировали в 18:50. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 2.5 баллов.
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В китайском Алтае в уезде Бурчун недалеко от границы с Республикой Алтай вечером 14 февраля произошло землетрясение.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 2.4. Их зафиксировали в 18:50. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 2.5 баллов.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter