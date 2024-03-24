24 марта
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Происшествия

У Кейт Миддлтон обнаружили рак

Британская принцесса сообщила, почему перестала появляться на публике, сообщает The Guardian.

Правнучка королевы Елизаветы II на руках Кейт Миддлтон.
Правнучка королевы Елизаветы II на руках Кейт Миддлтон.
из открытых источников в интернете

В начале 2024 года Кенсингтонский дворец сообщал о плановой госпитализации Кейт Миддлтон. Она пробыла в больнице около двух недель, после чего не участвовала в публичных мероприятиях.

Впоследствии стало известно, что ей делали операцию на брюшной полости. Однако после нее, по анализам, у принцессы нашли опухоль.

Миддлтон успокоила общественность, отметив, что у нее была "фантастическая медицинская команда", которой она очень благодарна.

Ранее исчезновение Кейт Миддлтон прокомментировал официальный представитель королевской семьи.

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