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Происшествия

У Манжерока нашли труп мужчины без части пальца

В лесу около села Манжерок в Республике Алтай нашли тело мужчины. Полицейские просят помощи в опознании погибшего.

Озеро Манжерок.
Озеро Манжерок.
СС0

На вид мужчине около 40−50 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные, европейский тип внешности.

Был одет в куртку черного цвета, темно-синюю кофту, футболку серого цвета в тонкую белую полоску и темно-коричневые штаны.

На указательном пальце левой руки отсутствует фаланга.

«Гражданам, знающим что-либо о личности неизвестного, просьба сообщить по телефонам: 8 (388−22) 9−26−89, 9−21−41 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного)», — просят в МВД.

В конце сентября в Алтайском крае у кафе нашли труп с 60 ножевыми ранениями.

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