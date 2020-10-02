У Манжерока нашли труп мужчины без части пальца

В лесу около села Манжерок в Республике Алтай нашли тело мужчины. Полицейские просят помощи в опознании погибшего.

На вид мужчине около 40−50 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные, европейский тип внешности.

Был одет в куртку черного цвета, темно-синюю кофту, футболку серого цвета в тонкую белую полоску и темно-коричневые штаны.

На указательном пальце левой руки отсутствует фаланга.

«Гражданам, знающим что-либо о личности неизвестного, просьба сообщить по телефонам: 8 (388−22) 9−26−89, 9−21−41 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного)», — просят в МВД.

В конце сентября в Алтайском крае у кафе нашли труп с 60 ножевыми ранениями.