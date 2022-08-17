18 августа
﻿
Происшествия

У одного из экстренно приземлившихся самолетов в Сибири оторвало часть крыла при посадке

Два самолета авиакомпании «Ангара» экстренно приземлились в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В кабине Ан-26.
В кабине Ан-26.
СС0

У одного судна во время посадки оторвало часть левого крыла.

Пилоты им задели землю. Никто не пострадал.

У борта также наблюдались проблемы с питанием бортового двигателя, указывает Газета.Ru.

Другой Ан-24 выполнял рейс Иркутск — Таксимо. На его борту было 45 пассажиров. Через 35 минут после взлета произошел отказ левого двигателя, сообщает ТАСС. Он вернулся в аэропорт вылета.

Пилоты посадили самолет штатно. Пассажиры и члены экипажа — 4 человека — также не пострадали.

Оба авиапроисшествия произошли 17 августа.

Ранее Boeing с пассажирами загорелся при взлете в аэропорту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость