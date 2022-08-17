У одного из экстренно приземлившихся самолетов в Сибири оторвало часть крыла при посадке

У одного судна во время посадки оторвало часть левого крыла.
Пилоты им задели землю. Никто не пострадал.
У борта также наблюдались проблемы с питанием бортового двигателя, указывает Газета.Ru.
Другой Ан-24 выполнял рейс Иркутск — Таксимо. На его борту было 45 пассажиров. Через 35 минут после взлета произошел отказ левого двигателя, сообщает ТАСС. Он вернулся в аэропорт вылета.
Пилоты посадили самолет штатно. Пассажиры и члены экипажа — 4 человека — также не пострадали.
Оба авиапроисшествия произошли 17 августа.
Ранее Boeing с пассажирами загорелся при взлете в аэропорту.