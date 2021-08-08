У рейсового автобуса в Бийске отказали тормоза, есть пострадавшие

В Бийске произошло серьезное ДТП из-за отказа тормозов у рейсового автобуса.

Как сообщают очевидцы, автобус врезался в Ниссан, который, в свою очередь, сбил пожилую женщину, переходящую по пешеходному переходу.

«Сегодня в 12:10 сбили бабушку на пешеходном переходе! Машина всмятку. Водители автобуса и машины целы. Вызвали скорую и МЧС, приехали быстрее МЧС», — написали в Инцидент Бийск.

По словам свидетелей произошедшего, женщина получила серьезную травму ноги.

Напомним, что 8 августа в Барнауле произошла авария на пересечении проспекта Социалистического и улицы Гоголя. Из-за жесткого столкновения пострадали два легковых автомобиля.